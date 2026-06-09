Продукты
FSE000586
Systeme Infinity, Розетка информационная С/У RJ-45 кат.6, Песчаный берег
Systeme Infinity, Розетка информационная С/У RJ-45 кат.6, Песчаный берег

Systeme Infinity, Розетка информационная С/У RJ-45 кат.6, Песчаный берег

Референс: FSE000586
Серия Systeme Infinity

 Розетка компьютерная с разъёмом RJ45 категории 6 предназначена для удобного и быстрого проводного подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Обладает высокой скоростью передачи данных в соответствии с категорией 6. Форма разьема RJ-45 Keystone. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Защитная шторка для разьема RJ-45 прикрывает его от попадания пыли. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные. 

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804093038329.53.69.7 см. 0.096кг.
BB1
210шт.468040930384910.21919.4 см. 0.96кг.
BAG
210шт.468040930384910.21919.4 см. 0.96кг.
CAR
3100шт.146804093038462140.553 см. 9.646кг.
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Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 09/06/2026
Формат PDF
Размер 16.17 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..86 Розетка одноместная компьютерная Cat6 серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 212.6 kB
FSE00..86 Розетка одноместная компьютерная Cat6 серии Systeme Infinity
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.07079_26
Формат PDF
Размер 716.88 kB
Срок действия: 01/04/2026 - 31/03/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.07079_26
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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