Systeme Infinity, Розетка аудио С/У, Песчаный берег
Systeme Infinity, Розетка аудио С/У, Песчаный берег
Референс: FSE000587
Розетка аудио с 2-проводным подключением предназначена для передачи качественного аудиосигнала с AV-ресивера на устройство для воспроизведения звука, а винтовые клеммы позволяют создать надежное соединение. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409304075
|5.5
|10
|10.5
|см.
|0.137
|кг.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409304082
|11.5
|20.3
|19.9
|см.
|1.188
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|14680409304089
|41.7
|55
|22.5
|см.
|12.733
|кг.
P12
|4
|—
|1280
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|218
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 09/06/2026
Формат PDF
Размер 16.17 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..87 Розетка аудио серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 195.14 kB
FSE00..87 Розетка аудио серии Systeme Infinity
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.07079_26
Формат PDF
Размер 716.88 kB
Срок действия: 01/04/2026 - 31/03/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.07079_26
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