Выключатель карточный С/У с выдержкой времени (230В,25АХ)

Выключатель карточный с задержкой выключения для сетей 230 В, на ток 25 А. Идеальное решение для отелей. Позволяет управлять энергопотреблением и обеспечивает общую подачу напряжения на устройства только после установки пластиковой карты в слот карточного выключателя. Отключение электроснабжения производится с задержкой 15 сек (+/-5 сек) . Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.