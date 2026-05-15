Выключатель/Переключатель С/У 1кл. (250В,16АХ)

Выключатель/переключатель 1-клавишный (схема 6) подходит для сетей 250 В, на ток 10 АХ. Матовая стеклянная клавиша, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.