Датчик движения С/У 100Вт (230В)

Датчик движения для включения/выключения систем освещения и электрических приборов (230В), мощность 100Вт. Задержка выключения 1 мин (+/- 5сек). Чувствительность до 5м. Встроенный датчик освещенности предотвращает включение при уровне освещенности выше 10 Люкс. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.