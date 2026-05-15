Розетка информационная С/У RJ-45 кат.6 2-я

Розетка компьютерная с 2-мя разъёмами RJ45 категории 6 предназначена для удобного и быстрого проводного подключения двух устройств к локальной вычислительной сети. Обладает высокой скоростью передачи данных в соответствии с категорией 6. Форма разьемов RJ-45 Keystone. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Защитные шторки для разьемов RJ-45 прикрывают их от попадания пыли. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.