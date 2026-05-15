Розетка С/У с ЗК и зар.устр.USB А+С 20Вт (250В, 16А, защит.шторки)
Розетка С/У с ЗК и зар.устр.USB А+С 20Вт (250В, 16А, защит.шторки)
Референс: FSE001032
Серия Systeme Infinity
Розетка 250В/16А с заземлением и шторками с розеткой USB с двумя разъемами тип А и тип С. Механизм розетки совмещен с зарядным устройством USB тип С и А мощностью 20Вт. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
3 037.80
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409303177
|9.5
|4.5
|9.7
|см.
|0.139
|кг.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409303184
|10.2
|19
|19.4
|см.
|1.11
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|4680409303184
|10.2
|19
|19.4
|см.
|1.11
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|14680409303181
|21
|40.5
|53
|см.
|11.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 15/05/2026
Формат PDF
Размер 129.15 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..32 Розетка+USB(A+C) серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 225.53 kB
FSE00..32 Розетка+USB(A+C) серии Systeme Infinity
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46892_26
Формат PDF
Размер 2.18 MB
Срок действия: 27/03/2026 - 26/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46892_26
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты