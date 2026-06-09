Systeme Infinity, Выключатель С/У кнопочный 100Вт с выдержкой времени (230В), Полярная ночь
Systeme Infinity, Выключатель С/У кнопочный 100Вт с выдержкой времени (230В), Полярная ночь
Референс: FSE001068
Кнопочный выключатель для включения/выключения систем освещения и электрических приборов (230В) мощностью не более 100Вт. Задержка выключения 1 мин (+/- 5сек). Встроенный датчик освещенности предотвращает включение при уровне освещенности выше 10 Люкс. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409303511
|5.2
|10.2
|11.1
|см.
|0.154
|кг.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409303528
|11.1
|20.2
|20.2
|см.
|1.321
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|14680409303525
|42
|55.2
|22.2
|см.
|14.078
|кг.
P12
|4
|—
|1280
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|240
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 09/06/2026
Формат PDF
Размер 16.17 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..68 Выключатель с выдержкой времени серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 171.07 kB
FSE00..68 Выключатель с выдержкой времени серии Systeme Infinity
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46888_26
Формат PDF
Размер 2.11 MB
Срок действия: 27/03/2026 - 26/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46888_26
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