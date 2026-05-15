Выключатель звуковой С/У 100Вт с выдержкой времени (230В)
Референс: FSE001094
Серия Systeme Infinity
Выключатель звуковой для включения/выключения систем освещения и электрических приборов (230В) мощностью не более 100Вт без необходимости тактильного контакта. Срабатывает на звук от 58Дб (например хлопок). Задержка выключения 1 мин (+/- 5сек). Встроенный датчик освещенности предотвращает включение при уровне освещенности выше 10 Люкс. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
2 879.20
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409303634
|9.5
|4.5
|9.7
|см.
|0.121
|кг.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|4680409303641
|10.2
|19
|19.4
|см.
|0.97
|кг.
BAG
|2
|—
|8
|шт.
|4680409303641
|10.2
|19
|19.4
|см.
|0.97
|кг.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|14680409303648
|21
|40.5
|53
|см.
|9.67
|кг.
Документы
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 15/05/2026
Формат PDF
Размер 129.15 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..94 Выключатель звуковой с выдержкой времени серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 199.27 kB
FSE00..94 Выключатель звуковой с выдержкой времени серии Systeme Infinity
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46888_26
Формат PDF
Размер 2.11 MB
Срок действия: 27/03/2026 - 26/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46888_26
