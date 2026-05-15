Выключатель с самовозвратом С/У 2кл. (250В,10А)

Выключатель 2-клавишный (схема 1+1) нажимной с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 АХ. Выключатель нажимной обеспечивает замыкание электрических цепей на то время, пока осуществляется нажатие. Матовые стеклянные клавиши, устойчивые к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.