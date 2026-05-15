Светорегулятор TRIAC С/У 300Вт (250В)

Светорегулятор (диммер) предназначен для включения/выключения и управления яркостью свечения светодиодных систем освещения, управляемых по технологии TRIAC, или для ламп накаливания (250В). Мощность 300Вт. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.