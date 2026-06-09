Systeme Infinity, Датчик движения С/У 100Вт (230В), Стальное небо
Systeme Infinity, Датчик движения С/У 100Вт (230В), Стальное небо
Референс: FSE001137
Датчик движения для включения/выключения систем освещения и электрических приборов (230В), мощность 100Вт. Задержка выключения 1 мин (+/- 5сек). Чувствительность до 5м. Встроенный датчик освещенности предотвращает включение при уровне освещенности выше 10 Люкс. Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
2 750.01
Спецификация
Технические характеристики
EC000133 Датчик движения/присутствия в сборе
Номинальное напряжение 230
Материал Стекло
Цвет изделия Стальное небо
Степень защиты (IP) IP20
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Тип документа
Каталог
Каталог Systeme Infinity
Дата документа: 09/06/2026
Формат PDF
Размер 16.17 MB
Каталог Systeme Infinity
Техническая документация
FSE00..37 Датчик движения серии Systeme Infinity
Дата документа: 18/05/2026
Формат PDF
Размер 229.36 kB
FSE00..37 Датчик движения серии Systeme Infinity
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО, С-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46928_26
Формат PDF
Размер 2.1 MB
Срок действия: 30/03/2026 - 29/03/2031
ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.46928_26
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