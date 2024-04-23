ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY ЗАГЛУШКА без суппорта для многопостовых рамок, БЕЛЫЙ
Референс: GAL000109
Заглушка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый. Представляет собой пластиковую накладку в дизайне серии, которая закрывает отверстие в стене. Особенно актуальна на этапе косметического ремонта, чтобы скрыть лишние монтажные коробки. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Заглушка GAL00..09 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииЗаглушка GAL00..09 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
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