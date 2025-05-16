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GAL000111S
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
GAL000111S
GAL000111S
GAL000111S
GAL000111S
GAL000111S

ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ

Референс: GAL000111S
Серия ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103714911.514.84.1 см. 0.073кг.
BB1
210шт.469020103715619.724.19.8 см. 0.821кг.
CAR
320шт.1469020103715324.840.911.2 см. 1.827кг.
P12
41800шт.12080110 см. 175кг.
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Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
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Дата документа: 26/06/2025
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Дата документа: 11/05/2025
Формат PDF
Размер 1.01 MB
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Техническая документация
Выключатель GAL00..11S серии ArtGallery
Дата документа: 12/05/2025
Формат PDF
Размер 2.98 MB
Выключатель GAL00..11S серии ArtGallery
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