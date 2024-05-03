ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).