ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
Референс: GAL000146S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201038696
|4.7
|7.1
|7.1
|см.
|0.089
|кг.
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