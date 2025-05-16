ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., БЕЛЫЙ
Референс: GAL000153S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый выключателя 2-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201039136
|11.3
|13.7
|4.4
|см.
|0.077
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201039143
|19.8
|24.3
|9.6
|см.
|0.86
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201039140
|24.9
|40.8
|11.3
|см.
|1.912
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|182
|кг.
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