ARTGALLERY РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 5е, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в белом цвете розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категории 5Е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети._x000D_ Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера._x000D_ Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц._x000D_ Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению._x000D_ Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).