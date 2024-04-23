ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, БЕЛЫЙ
Референс: GAL000189
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Розетка GAL00..89 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка GAL00..89 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
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Срок действия: 07/02/2024 - 06/02/2029
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