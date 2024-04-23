Продукты
GAL000199
ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000199

ARTGALLERY ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: GAL000199
Линейка ArtGallery

Вывод кабеля Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Вывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.94 MB
Вывод кабельный GAL00..99 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000145
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000123
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000132
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, БЕЛЫЙ
GAL000111
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, БЕЛЫЙ
GAL000188
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БЕЛЫЙ