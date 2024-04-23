Продукты
GAL000308
ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, АЛЮМИНИЙ
GAL000308

ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, АЛЮМИНИЙ

Референс: GAL000308
Линейка ArtGallery

Адаптер Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий. Позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Адаптер GAL00..08 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.13 MB
Адаптер GAL00..08 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN000380
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА HDMI, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN000382
 
ATLASDESIGN РОЗЕТКА двойная HDMI+RJ45, кат.5Е, механизм, АЛЮМИНИЙ
GAL000301
 
ARTGALLERY 1-постовая РАМКА, АЛЮМИНИЙ