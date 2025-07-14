ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ
Референс: GAL000311S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).
473.40
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Дата документа: 11/05/2025
Формат PDF
Размер 1.01 MB
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Техническая документация
Выключатель GAL00..11S серии ArtGallery
Дата документа: 12/05/2025
Формат PDF
Размер 2.98 MB
Выключатель GAL00..11S серии ArtGallery
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты