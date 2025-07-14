ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., АЛЮМИНИЙ

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).