ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ с подсв., 10А, механизм, ШАМПАНЬ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань выключателя 1-клавишного с самовозвратом и подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).