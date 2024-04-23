Продукты
GAL000523
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ШАМПАНЬ
GAL000523

ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ШАМПАНЬ

Референс: GAL000523
Линейка ArtGallery

Механизм светорегулятора Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Может использоваться как выключатель или переключатель. Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Светорегулятор GAL00..23 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.17 MB
Светорегулятор GAL00..23 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00129_23
Формат PDF
Размер 6.06 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00129_23
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