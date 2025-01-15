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GAL000590
ARTGALLERY НАКЛАДКА ДВОЙНАЯ для информационных функций типа Keystone, ШАМПАНЬ
GAL000590

ARTGALLERY НАКЛАДКА ДВОЙНАЯ для информационных функций типа Keystone, ШАМПАНЬ

Референс: GAL000590
Серия ArtGallery

Накладка двойная Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Направление выхода Наклонный (-ое)
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
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Техническая документация
Руководство по эксплуатации накладка двхместная серии ArtGallery GAL00..90
Дата документа: 17/02/2025
Формат PDF
Размер 2.91 MB
Руководство по эксплуатации накладка двхместная серии ArtGallery GAL00..90
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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