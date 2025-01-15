ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат. 5е, механизм, ШАМПАНЬ
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат. 5е, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: GAL000585
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань двойной компьютерной розетки с разъёмом RJ45+RJ45 кат. 5Е предназначен для быстрого подключения компьютера к локальной вычислительной сети. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023)
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Материал Пластик
Цвет изделия Шампань
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 15/01/2025
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Руководство по ксплуатации розетка двойная компьютерная 5е серии ArtGallery GAL00..85
Дата документа: 16/02/2025
Формат PDF
Размер 2.97 MB
Руководство по ксплуатации розетка двойная компьютерная 5е серии ArtGallery GAL00..85
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.75332_24
Формат PDF
Размер 481.24 kB
Срок действия: 21/11/2024 - 20/11/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.75332_24
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