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GAL000546S
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ШАМПАНЬ
GAL000546S

ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышк., 16А, IP20, механизм, быстрозажим. клем., ШАМПАНЬ

Референс: GAL000546S
Линейка ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010387334.77.17.1 см. 0.089кг.
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