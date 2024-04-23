ARTGALLERY 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете шампань переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).