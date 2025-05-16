ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
Референс: GAL000611S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А.С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201037200
|12.1
|14.7
|4.2
|см.
|0.073
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201037217
|19.7
|24.3
|9.7
|см.
|0.817
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201037214
|24.7
|40.8
|11.2
|см.
|1.824
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|175
|кг.
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