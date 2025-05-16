ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
Референс: GAL000619S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко выключателя жалюзи 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А.С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Установка в кабель-канал Нет
Номинальный ток 10
Тип комплектации Механизм с накладкой
Количество модулей (для модульных серий) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201038108
|11.3
|14.7
|4.5
|см.
|0.082
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201038115
|9.7
|23.9
|9.9
|см.
|0.47
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201038112
|24.9
|41
|11.3
|см.
|2.075
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|197
|кг.
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