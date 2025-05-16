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GAL000619S
ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО
GAL000619S
GAL000619S
GAL000619S
GAL000619S
GAL000619S

ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО

Референс: GAL000619S
Серия ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко выключателя жалюзи 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А.С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Установка в кабель-канал Нет
Номинальный ток 10
Тип комплектации Механизм с накладкой
Количество модулей (для модульных серий) 0
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103810811.314.74.5 см. 0.082кг.
BB1
25шт.46902010381159.723.99.9 см. 0.47кг.
CAR
320шт.1469020103811224.94111.3 см. 2.075кг.
P12
41800шт.12080112 см. 197кг.
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Техническая документация
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Дата документа: 11/05/2025
Формат PDF
Размер 1.01 MB
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Техническая документация
Выключатель GAL00..19S серии ArtGallery
Дата документа: 12/05/2025
Формат PDF
Размер 2.98 MB
Выключатель GAL00..19S серии ArtGallery
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