ARTGALLERY 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2х сх.4, 10А, механизм, быстрозажим. клем., МОККО

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко выключателя жалюзи 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А.С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).