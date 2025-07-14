ARTGALLERY TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОККО

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко антенны коннектора TV. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).