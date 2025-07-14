Продукты
ARTGALLERY TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОККО
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете мокко антенны коннектора TV. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Количество выходов 1
Частота 5-862
Разъем информационной розетки TV
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010706967.37.32.5 см. 0.053кг.
BB1
25шт.46902010707029.72410 см. 0.322кг.
CAR
320шт.1469020107070924.941.311.4 см. 1.481кг.
P12
41800шт.12080117 см. 149кг.
Документы
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Совместимые продукты
GAL000643
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, МОККО
GAL000645
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, МОККО
GAL000688
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, МОККО
GAL000611
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, МОККО
GAL000623
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, МОККО
GAL000632
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, МОККО
