ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, 10А, механизм, быстрозажим. клем., ГРИФЕЛЬ

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует трендам в дизайне интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023)