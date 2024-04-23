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GAL000727
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000727

ARTGALLERY USB РОЗЕТКА тип-С 65Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРИФЕЛЬ

Референс: GAL000727
Линейка ArtGallery

Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель USB с разъемом типа C высокоскоростная. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Самая современная USB-зарядка позволяет заряжать ноутбук, а также смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Мощность: тип-С 65Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка USB 65Вт GAL00..27 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.7 MB
Розетка USB 65Вт GAL00..27 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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