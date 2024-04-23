Продукты
GAL000746
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000746

ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземл. со шторк. с крышкой, 16А, IP20, механизм, ГРИФЕЛЬ

Референс: GAL000746
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка GAL00..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.06 MB
Розетка GAL00..46 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11992_24
Формат PDF
Размер 514.48 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.11992_24
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