ARTGALLERY 4-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕНАРНЫЙ, сх. 1, ГРИФЕЛЬ
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель выключателя 4-клавишного сценарного может быть использован для управления несколькими группами нагрузки, например управлять освещением или жалюзи. Он имеет так называемый «сухой контакт» и может использоваться только в паре с контроллером. Уникальный цвет, аналогов которому нет на рынке. Соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Нет
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020107128016.510.53 см. 0.062кг.
BB1
28шт.469020107129723.219.58.9 см. 0.599кг.
CAR
316шт.1469020107129440.424.210.6 см. 1.382кг.
Документы
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Совместимые продукты
GAL000711
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ГРИФЕЛЬ
GAL000743
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000788
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000723
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000732
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000745
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
