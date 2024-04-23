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GAL000789
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ГРИФЕЛЬ
GAL000789

ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, ГРИФЕЛЬ

Референс: GAL000789
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и TV предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телевизора к соответствующим сетям. Уникальный цвет, аналогов которым нет на рынке, соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка GAL00..89 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.11 MB
Розетка GAL00..89 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.79518_24
Формат PDF
Размер 446.79 kB
Срок действия: 07/02/2024 - 06/02/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.79518_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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