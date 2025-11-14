ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, ГРИФЕЛЬ

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель антенны коннектора TV. Уникальный цвет, аналогов которому нет на рынке. Соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).