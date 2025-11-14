Продукты
GAL000793
ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000793
GAL000793
GAL000793
GAL000793
GAL000793
GAL000793
GAL000793
GAL000793
GAL000793

ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, ГРИФЕЛЬ

Референс: GAL000793
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете грифель антенны коннектора TV. Уникальный цвет, аналогов которому нет на рынке. Соответствует современным трендам в дизайне интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

762  
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Грифель
Количество выходов 1
Частота 5-862
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010707197.37.32.5 см. 0.053кг.
BB1
25шт.46902010707269.82410.1 см. 0.322кг.
CAR
320шт.1469020107072324.941.411.4 см. 1.481кг.
P12
41800шт.12080117 см. 149кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GAL000788
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000732
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000711
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ГРИФЕЛЬ
GAL000723
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000745
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
GAL000743
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, ГРИФЕЛЬ
Фильтры
Поиск
Корзина