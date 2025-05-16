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GAL000971S
ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., СТАЛЬ
GAL000971S
GAL000971S
GAL000971S
GAL000971S
GAL000971S

ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., СТАЛЬ

Референс: GAL000971S
Серия ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете сталь переключателя 1-клавишного перекрестного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. К изделиям в этом роскошном цвете приятно прикоснуться. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104010111.115.14.4 см. 0.079кг.
BB1
25шт.46902010401189.7249.9 см. 0.466кг.
CAR
320шт.1469020104011524.741.111.4 см. 2.064кг.
P12
41800шт.12080112 см. 195кг.
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Техническая документация
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Дата документа: 11/05/2025
Формат PDF
Размер 1.01 MB
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Техническая документация
Выключатель (переключатель) GAL00..71S серии ArtGallery
Дата документа: 12/05/2025
Формат PDF
Размер 2.99 MB
Выключатель (переключатель) GAL00..71S серии ArtGallery
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