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GAL001165S
ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., АКВАМАРИН
GAL001165S
GAL001165S
GAL001165S
GAL001165S
GAL001165S

ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., АКВАМАРИН

Референс: GAL001165S
Серия ArtGallery

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Номинальный ток (A) 10
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103970910.814.34 см. 0.082кг.
BB1
25шт.46902010397161023.910.3 см. 0.473кг.
CAR
320шт.1469020103971324.74111.2 см. 2.074кг.
P12
41800шт.12080112 см. 198кг.
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Формат PDF
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ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
Дата документа: 11/05/2025
Формат PDF
Размер 1.01 MB
ArtGallery механизмы с быстрозажимными клеммами
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Выключатель (переключатель) GAL00..65S серии ArtGallery
Дата документа: 12/05/2025
Формат PDF
Размер 2.99 MB
Выключатель (переключатель) GAL00..65S серии ArtGallery
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