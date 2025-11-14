Продукты
ARTGALLERY TV-коннектор, механизм, АКВАМАРИН

Референс: GAL001193
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин антенны коннектора TV. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

594  
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Аквамарин
Количество выходов 1
Частота 5-862
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010707717.37.32.5 см. 0.053кг.
BB1
25шт.46902010707889.724.110 см. 0.323кг.
CAR
320шт.146902010707852541.311.2 см. 1.482кг.
P12
41800шт.12080117 см. 149кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/11/2025
Формат PDF
Размер 97.88 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
Совместимые продукты
GAL001132
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001143
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001188
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001111
 
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, АКВАМАРИН
GAL001145
 
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, АКВАМАРИН
GAL001123
 
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, АКВАМАРИН
