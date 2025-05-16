ARTGALLERY Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, быстрозажим. клем., ПЕСОЧНЫЙ

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете песочный переключателя 1-клавишного перекрестного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. С помощью новых быстрозажимных клемм монтаж стал быстрее. Для подключения не требуется отвертка. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).