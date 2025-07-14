Продукты
ARTGALLERY 4-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЦЕНАРНЫЙ, сх. 1, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: GAL001274
Серия ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете песочный выключателя 4-клавишного сценарного может быть использован для управления несколькими группами нагрузки, например управлять освещением или жалюзи. Он имеет так называемый «сухой контакт» и может использоваться только в паре с контроллером.. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Нет
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020107136516.510.53 см. 0.062кг.
BB1
28шт.469020107137223.219.58.9 см. 0.599кг.
CAR
316шт.1469020107137940.424.210.6 см. 1.382кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
