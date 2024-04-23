ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ARTGALLERY РОЗЕТКА 16А с 2 USB A+C, 5В/2,4А/3,0А, 2х5В/1,5А, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: GAL001232
Розетка силовая Systeme Electric серии ArtGallery 16А в цвете песочный с заземлением и шторками с розеткой USB, с двумя разъемами тип А и тип С. Розетка совмещает в себе сразу 3 функции в одном изделии. Удобное и современное решение для дома, офиса и других помещений. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Одно устройство позволяет как подключить бытовые приборы, так и зарядить мобильные устройства. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Розетка+USB(A+C) GAL00..32 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка+USB(A+C) GAL00..32 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
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Размер 2.94 MB
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.07665_23ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.07665_23
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Размер 1.83 MB
Срок действия: 08/08/2023 - 07/08/2028
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