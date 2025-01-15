ARTGALLERY НАКЛАДКА ДВОЙНАЯ для информационных функций типа Keystone, ПЕСОЧНЫЙ

Накладка двойная Systeme Electric серии ArtGallery в цвете песочный предназначена для последующей сборки с модулями типа Keystone. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).