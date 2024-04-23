ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ARTGALLERY TV РОЗЕТКА проходная 4DB, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
Референс: GAL001292
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете песочный розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Срок действия: 07/02/2024 - 06/02/2029
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