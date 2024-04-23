ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ЛОТОС
ARTGALLERY СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) повор-нажим, LED, RC, 400Вт, механизм, ЛОТОС
Референс: GAL001323
Механизм светорегулятора Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос поворотно-нажимной для нагрузки мощностью до 400 Вт, подходит для LED ламп. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Светорегулятор позволяет установить в помещении комфортный уровень освещения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Может использоваться как выключатель или переключатель. Выполнен из материала, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Светорегулятор GAL00..23 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииСветорегулятор GAL00..23 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
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Размер 3.17 MB
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00129_23ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00129_23
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Размер 6.06 MB
Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
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