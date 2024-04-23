ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ЛОТОС
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, ЛОТОС
Референс: GAL001388
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете лотос двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Срок действия: 07/02/2024 - 06/02/2029
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