ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
ARTGALLERY РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, БАЗАЛЬТ
Референс: GAL001445
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Техническая документация Розетка GAL00..45 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииРозетка GAL00..45 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
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Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
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