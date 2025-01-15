ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., БАЗАЛЬТ
ARTGALLERY ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ карточный 10А, без задержки времени, быстр.клемм., БАЗАЛЬТ
Референс: GAL001414S
Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Идеально подходит для гостиниц и отелей. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Новая технология быстрозажимных клемм позволяет ускорить монтаж на 25%. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Глубина устройства 39
Цвет Черный
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
Дата документа: 16/02/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Руководство по эксплуатации выключатель карточный серии ArtGallery GAL00..14S
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
Формат PDF
Размер 807.41 kB
Срок действия: 25/11/2024 - 24/11/2029
ЕАЭС RU С-RU.АД38.В.00084_24
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