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GAL001488
ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БАЗАЛЬТ
GAL001488

ARTGALLERY РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45+RJ45, кат.6А, механизм, БАЗАЛЬТ

Референс: GAL001488
Линейка ArtGallery

Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете базальт двойной розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 6А предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. Решение для ценителей матовых поверхностей в интерьере, к которым приятно прикоснуться. Обладает высокой скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, диапазон частоты до 500 МГц. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка GAL00..88 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Розетка GAL00..88 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.79518_24
Формат PDF
Размер 446.79 kB
Срок действия: 07/02/2024 - 06/02/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.79518_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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